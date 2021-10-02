Ситуация с коронавирусом на 2 октября: регионы вводят новые ограничения

Растёт число больных

Российские регионы вводят дополнительные ограничения и усиливают контроль за мерами безопасности в связи с ростом заболеваемости.

В Ярославской области растёт заболеваемость. В Рыбинске не хватает мест в стационарах. Людей госпитализируют в другие города. Властям приходится идти на непопулярные меры.

Из-за нового всплеска коронавируса, к которому ещё прибавился и сезонный грипп, регионы один за другим возвращаются к ограничениям. В Удмуртии с 5 октября вход в спортивные и досуговые центры будет только по QR-пропускам. Аналогичные меры в ближайшие дни предпримет и Самарская область, сообщает "ТВ Центр".

Чтобы, остановить новый всплеск заболеваемости, в Свердловской области обязали привиться всех сотрудников образования, госслужащих, работников транспорта, почты, химчисток, ателье, фитнес-клубов. Те, кто не сделает прививку без уважительных причин, с 1 ноября, будут отстранены от работы либо переведены на удалёнку. Для вакцинированных, откроют зоны, свободные от ковида.

В Москве эпидемическая ситуация находится под контролем. Как уверяют власти, локдаун столице не грозит, но контроль за соблюдением масочного режима усилен.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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