В Приморье открылся Тихоокеанский театральный фестиваль

Приехали артисты из многих стран мира

Диалог на языке искусства. Приморский край принимает Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Захватывающие постановки и артисты из разных стран, стечение культурных кодов и традиций - в таком формате во Владивостоке впервые.

Ещё до начала фестиваля возник ажиотаж на российские постановки. В кассах нет билетов. И не мудрено. На приморской сцене Мариинского театра - классика, но в современном прочтении. Чеховского "Медведя", например, представили в набирающем популярность жанре саунд-драма, где опера и пьеса слились воедино. Запели артисты, которых зрители и не представляли в подобном амплуа, сообщает "ТВ Центр".

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль отложили почти на два года. Из-за пандемии меняли дату и программу. Но лучшие постановки стран-участниц остались неизменными.

В перерывах между спектаклями - встречи и мастер-классы. Например, актёры из "Танго после заката" учат всех желающих пылкому танцу. Впереди зрителей ждет ещё большое путешествие по странам - Испания, Южная Корея, Аргентина. Организаторы уверены, фестиваль станет ежегодным событием в культурной жизни Приморья.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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