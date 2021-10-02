ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приморье открылся Тихоокеанский театральный фестиваль

13:24
  • суббота
  • 02 октября 2021

Приехали артисты из многих стран мира

Диалог на языке искусства. Приморский край принимает Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Захватывающие постановки и артисты из разных стран, стечение культурных кодов и традиций - в таком формате во Владивостоке впервые.
В Крыму стартовал фестиваль "Таврида.АРТ"

Ещё до начала фестиваля возник ажиотаж на российские постановки. В кассах нет билетов. И не мудрено. На приморской сцене Мариинского театра - классика, но в современном прочтении. Чеховского "Медведя", например, представили в набирающем популярность жанре саунд-драма, где опера и пьеса слились воедино. Запели артисты, которых зрители и не представляли в подобном амплуа, сообщает "ТВ Центр". 

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль отложили почти на два года. Из-за пандемии меняли дату и программу. Но лучшие постановки стран-участниц остались неизменными.

В перерывах между спектаклями - встречи и мастер-классы. Например, актёры из "Танго после заката" учат всех желающих пылкому танцу. Впереди зрителей ждет ещё большое путешествие по странам - Испания, Южная Корея, Аргентина. Организаторы уверены, фестиваль станет ежегодным событием в культурной жизни Приморья.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Международный тихоокеанский театральный фестиваль
Международный тихоокеанский театральный фестиваль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Зрители
Зрители
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.