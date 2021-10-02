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Шаляпин показал трогательное видео с умершей от коронавируса женой-миллионершей

14:49
  • суббота
  • 02 октября 2021

Их счастье было недолгим

Прохор Шаляпин поделился архивным видео с женой, которая на днях умерла от коронавируса. На кадрах счастливая пара гуляет по американскому парку развлечений. Они одеты в яркие свитшоты. "Мы счастливы, друзья!" - говорит певец.
От коронавируса умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина

Счастье в браке с 42-летней бизнесвумен Татьяной-Клаудиа Девис было недолгим. Прохор сыграл свадьбу в Америке в июле этого года, а спустя несколько дней новоиспечённая супруга Шаляпина заразилась коронавирусом. Она впала в кому и так и не пришла в себя до самой смерти. Миллионерша умерла в одном из госпиталей Лос-Анджелеса.

Поклонники 37-летнего певца соболезнуют ему, но нашлись и злопыхатели, которые думают, что вся эта история со свадьбой Прохора – лишь пиар. Кто-то считает, что теперь Шаляпин разбогатеет на наследстве умершей жены, но, на самом деле, этого не случится. Перед свадьбой влюблённые подписали брачный договор, согласно которому певцу не светит стать миллионером.

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