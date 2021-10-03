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В Хабаровском крае перевернулся пассажирский автобус

10:28
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Пострадали 9 человек

В Хабаровском крае следователи проверяют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.
В ДТП с автобусом в Воронеже пострадал человек

По одной из версий, водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

По уточнённым данным, в больнице сейчас находятся девять пострадавших, среди них - ребёнок пяти лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Ещё троим помощь была оказана на месте, и они оправлены на амбулаторное лечение, сообщает "ТВ Центр".

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