Установлен подозреваемый в убийстве трёх студенток под Оренбургом

Его ищет полиция

Установлен подозреваемый в убийстве трёх девушек в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщает местное управление МВД.

Это ранее судимый 30-летний мужчина, его фамилия не называется. Сейчас проходят мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого.

Накануне, 2 октября губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал выплатить награду в миллион рублей тому, кто предоставит информацию об убийстве трёх молодых девушек в городе Гае.

30 сентября в квартире жилого дома в Гае после пожара были обнаружены тела двух студенток. Позже на улице нашли ещё одну жертву. Все они были убиты, на их телах эксперты обнаружили колото-резанные раны. Девушкам было от 17 до 19 лет, они приехали в Оренбургскую область на учёбу из Башкирии.

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