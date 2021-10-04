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Опубликовано видео запуска "Циркона" с подлодки

09:27
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Испытания Минобороны прошли успешно

Российский Военно-морской флот впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказали в Министерстве обороны России.
Страны НАТО напугали российским "Цирконом"

В ведомстве уточнили, что стрельба ракетой "Циркон" была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря с борта атомной подводной лодки "Северодвинск".

Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели гиперзвуковой ракетой. Стрельба признана успешной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что до конца 2021 года Северный флот получит более 200 единиц современного оружия. Боевой потенциал флота значительно возрос после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М", отметил генерал.

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