Суд арестовал подозреваемого в убийстве студенток в Оренбургской области

Александр Лазарев взят под стражу на два месяца

Гайский городской суд в Оренбургской области санкционировал арест Александра Лазарева по подозрению в убийстве трех студенток медицинского колледжа. Об этом во вторник, 5 октября, рассказали в региональном главке Следственного комитета.

В отношении Лазарева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает РИА Новости.

30 сентября в квартире жилого дома в Гае после пожара были обнаружены тела двух студенток. Позже на улице нашли еще одну жертву. Все они были убиты, предположительно, ножом. Девушкам было от 17 до 19 лет, они приехали в Оренбургскую область на учебу из Башкирии. 3 октября по подозрению в совершении данного преступления 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева задержали в Орске после преследования.

Помимо уголовного дела об убийстве в отношении Лазарева возбуждены еще четыре дела.

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