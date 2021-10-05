Видео задержания Саакашвили после застолья с хинкали

Сейчас политик держит голодовку

В Сети появились кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после застолья.

Видео опубликовал telegram-канал "Sputnik Грузия". В материале видно, как политик и полицейские стоят возле стола с хинкали, водкой и хлебом. Один из правоохранителей обратился к Саакашвили: "Выпейте лекарство. У вас не было куртки?" В ответ экс-президент что-то выпивает и отвечает, что куртка в его сумке.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы.

4 октября Саакашвили объявил голодовку, которую намерен держать до тех пор, пока он и задержанные из-за него люди не будут на свободе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram