Путин обсудил ситуацию на глобальном энергетическом рынке

По словам президента, этот рынок "не терпит суеты и шараханий"

Ситуацию на глобальном энергетическом рынке и его перспективы Владимир Путин обсудил на совещании с представителями кабинета министров, бизнеса и главами регионов. Президент особо отметил - поспешные, а тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, особенно, когда речь идёт о качестве жизни миллионов людей. Глава государства подчеркнул - отечественная энергетическая стратегия должна быть рассчитана на десятилетия вперед.

Быстрое посткризисное восстановление экономики и, как следствие, рост спроса на энергоносители. Холодная зима, опустошившая запасы в подземных хранилищах. Сокращение выработки энергии возобновляемыми источниками из-за жары и безветренной погоды этим летом. Отказ от долгосрочных контрактов в пользу биржевой торговли газом. Владимир Путин назвал основные неблагоприятные факторы и ошибки европейцев, которые и привели к рекордным ценам на голубое топливо.

"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому, резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам. Особо подчеркну: сложившееся на европейском энергетическом рынке положение - это еще один яркий пример того, что поспешные и, тем более, политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере. Тем более, в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий и благополучие, и качество жизни миллионов людей", - отметил Путин.

Особенно усердствует в политизации топливного вопроса Украина. Истерит, давит на жалость, пытается шантажировать. Неумолимо приближая газовую катастрофу. Москва же продолжает четко действовать в рамках контрактов, давая Киеву подзаработать на транзите.

"Мы видим всякие спекуляции по газотранспортной системе Украины, о поставках через нее. Хотел бы здесь тоже отметить. Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 миллиардов кубометров газа в год. И за 9 месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку, точнее, через газотранспортную систему Украины. Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Увеличивать больше, на больший объём для "Газпрома" экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка газа по новым системам значительно дешевле", - сказал Путин.

Новые газопроводы, которые Россия вводит в строй последние несколько лет, еще и экологичнее предыдущих. За счет современного оборудования, большего объёма прокачки количество выбросов СО2 в атмосферу меньше почти в 6 раз. И это наш ответ на еще одну популярную политическую спекуляцию вокруг поставок газа со стороны зеленых всех мастей. А ведь о возможном коллапсе Путин предупреждал Европу еще в 2010 году. Шутка, сказанная на встрече с немецкими предпринимателями, оказалась пророческой.

"Но я вообще не понимаю, чем вы будете топить? Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете – будете дровами топить? Но за дровами тоже в Сибирь надо ехать", - сказал Путин.

Москва при этом год за годом подтверждала свой статус надежного поставщика топлива, который всегда выполняет свои обязательства. И далее готова доставлять газ рекордными объёмами.

"2018 год – 201,7 миллиарда кубических метров, рекорд. 2019-й – чуть было поменьше в связи с запросами наших партнёров, 199,4 миллиарда кубических метров. 2020-й, пандемийный, сокращение производства в Европе – 179,35 миллиарда кубических метров. 2021 год – это год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15 процентов к такому же периоду прошлого года, и, если такой темп сохранится, мы можем выйти и на ещё один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа. В истории не было ни одного случая, когда "Газпром" отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки, – ни одного", - отметил Путин.

Президент призвал также задуматься о долгосрочных перспективах энергоотрасли. Востребованность газа будет прирастать по 1 проценту в год. А вот спрос на уголь после непродолжительного роста спадет. Потому что его как раз-таки вытеснит газ как более чистый вид топлива.

"Уже сейчас необходимо всесторонне анализировать влияние потенциальных изменений в энергетическом секторе, влияние этих изменений на нашу экономику, просчитывать все сценарии развития событий. Такие наши действия, как переход к бюджетному правилу, постоянное пополнение Фонда национального благосостояния, обеспечивают долгосрочную устойчивость нашей экономики, причём, вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры и внешнеэкономической конъюнктуры, что наглядно продемонстрировал прошлый год. При этом необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора. Такие поручения мною уже были даны", - сказал Путин.

Задача, поставленная главой государства на перспективу - развивать новые направления в энергоотрасли. Такие, как малая атомная генерация, водородная энергетика, использование возобновляемых источников.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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