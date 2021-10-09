Коронавирус в США: больницы Аляски работают на пределе возможностей

Растёт число умерших

Мексика готовится к началу производства вакцины "Спутник V". Глава государственной фармкомпании уже вылетел в Москву на переговоры с представителями фонда прямых инвестиций. Ранее три пробные партии были отправлены на экспертизу в российскую столицу. Ожидается, что латиноамериканская страна будет выпускать около 20 миллионов доз в год.

Тем временем количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 237 миллионов. В США число летальных исходов за последние две недели увеличилось более чем втрое. Большинство умерших, как уточняется, были не привиты. В числе регионов с самой сложной ситуацией оказалась Аляска: её больницы переполнены и работают на пределе возможностей.

Всплеск заболеваемости отмечен в австралийском штате Виктория. Он закрыт на карантин. Предприятия перешли на удалённый режим работы. На следующей неделе по всей стране начнут делать бустерные прививки. Первыми их получат люди с ослабленным иммунитетом, сообщает "ТВ Центр".

А в Бразилии, которая входит в число наиболее пострадавших от пандемии государств, открыли мемориал на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Активисты разместили на песке 600 белых платков в память о шестистах тысячах умерших от коронавируса.

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