ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Коронавирус в США: больницы Аляски работают на пределе возможностей

12:29
  • суббота
  • 09 октября 2021

Растёт число умерших

Мексика готовится к началу производства вакцины "Спутник V". Глава государственной фармкомпании уже вылетел в Москву на переговоры с представителями фонда прямых инвестиций. Ранее три пробные партии были отправлены на экспертизу в российскую столицу. Ожидается, что латиноамериканская страна будет выпускать около 20 миллионов доз в год.
237 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии

Тем временем количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 237 миллионов. В США число летальных исходов за последние две недели увеличилось более чем втрое. Большинство умерших, как уточняется, были не привиты. В числе регионов с самой сложной ситуацией оказалась Аляска: её больницы переполнены и работают на пределе возможностей.

Всплеск заболеваемости отмечен в австралийском штате Виктория. Он закрыт на карантин. Предприятия перешли на удалённый режим работы. На следующей неделе по всей стране начнут делать бустерные прививки. Первыми их получат люди с ослабленным иммунитетом, сообщает "ТВ Центр".

А в Бразилии, которая входит в число наиболее пострадавших от пандемии государств, открыли мемориал на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Активисты разместили на песке 600 белых платков в память о шестистах тысячах умерших от коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.