Растёт число жертв масового отравления в Оренбургской области

В больницах - десятки пострадавших
В Оренбургской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 26-ти. У всех в крови обнаружен метанол – смертельный яд.
В больницах остаются два десятка пострадавших. Многие находятся в тяжёлом состоянии. Случаи отравления зафиксированы сразу в пяти населённых пунктах, сообщает "ТВ Центр".
Правоохранители продолжают рейды, чтобы выявить точки сбыта опасной продукции. Уже изъяты сотни бутылок без маркировки. В Орске обнаружили склад, где хранился алкоголь.
Возбуждено уголовное дело, его передали в центральный аппарат Следственного комитета. Шестерых подозреваемых уже задержали. Это предполагаемые изготовители суррогата, а также те, кто распространял нелегальную продукцию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram