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Растёт число жертв масового отравления в Оренбургской области

12:07
  • суббота
  • 09 октября 2021

В больницах - десятки пострадавших

В Оренбургской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 26-ти. У всех в крови обнаружен метанол – смертельный яд.
Еще трех человек задержали после отравления оренбуржцев суррогатным алкоголем

В больницах остаются два десятка пострадавших. Многие находятся в тяжёлом состоянии. Случаи отравления зафиксированы сразу в пяти населённых пунктах, сообщает "ТВ Центр".

Правоохранители продолжают рейды, чтобы выявить точки сбыта опасной продукции. Уже изъяты сотни бутылок без маркировки. В Орске обнаружили склад, где хранился алкоголь.

Возбуждено уголовное дело, его передали в центральный аппарат Следственного комитета. Шестерых подозреваемых уже задержали. Это предполагаемые изготовители суррогата, а также те, кто распространял нелегальную продукцию.

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