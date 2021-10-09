Растёт число жертв масового отравления в Оренбургской области

В больницах - десятки пострадавших

В Оренбургской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 26-ти. У всех в крови обнаружен метанол – смертельный яд.

В больницах остаются два десятка пострадавших. Многие находятся в тяжёлом состоянии. Случаи отравления зафиксированы сразу в пяти населённых пунктах, сообщает "ТВ Центр".

Правоохранители продолжают рейды, чтобы выявить точки сбыта опасной продукции. Уже изъяты сотни бутылок без маркировки. В Орске обнаружили склад, где хранился алкоголь.

Возбуждено уголовное дело, его передали в центральный аппарат Следственного комитета. Шестерых подозреваемых уже задержали. Это предполагаемые изготовители суррогата, а также те, кто распространял нелегальную продукцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram