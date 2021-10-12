Более 4 тысяч человек в день могут сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в Москве

При необходимости возможно увеличение мощности работы пунктов в два раза

Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию смогут принимать в общей сложности более 4 тысяч человек в день. Об этом во вторник, 12 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Сдать бесплатный экспресс-тест можно в десяти МФЦ и десяти популярных общественных местах и торговых центрах. Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС (при наличии).

В каждом пункте такой тест могут сделать порядка 200 человек в сутки. В неделю экспресс-тест на коронавирус в этих точках могут сделать более 30 тысяч человек, в месяц — более 900 тысяч. При необходимости и повышенном спросе на экспресс-тестирование возможно увеличение мощности работы пунктов в два раза.

Для реализации программы было закуплено 100 тысяч экспресс-тестов у производителей, чьи системы официально зарегистрированы на территории России. В дальнейшем при возникновении потребности будет проведена повторная закупка, сообщает АГН "Москва".

Точки для бесплатной сдачи экспресс-тестов на коронавирус заработали в Москве 11 октября. Результат экспресс-теста будет известен через 15 минут. Положительный ответ не означает подтвержденный диагноз, а всего лишь указывает на вероятность заражения коронавирусом. Человека с положительным экспресс-тестом попросят остаться дома до получения итогов бесплатного ПЦР-теста.

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