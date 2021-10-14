Робот-охранник заступил на дежурство на космодроме Восточный (видео)

Нового сотрудника космодрома показал глава Роскосмоса

Робототехническая охранная платформа "Маркер" приступила к дежурству на космодроме Восточный. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации лично прибыл на космодром, где проходят работы по заправке и подготовке к полету ракеты-носителя "Союз-2.1.б" с 36 спутниками связи OneWeb.

В ходе визита на Восточный Рогозин оценил нового "сотрудника" и опубликовал в своем Twitter видеозапись, на которой "Маркер" проезжает по территории космодрома.

7 октября Дмитрий Рогозин рассказал о начале тестирования на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер". Уже создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные.

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