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Робот-охранник заступил на дежурство на космодроме Восточный (видео)

09:31
  • четверг
  • 14 октября 2021

Нового сотрудника космодрома показал глава Роскосмоса

Робототехническая охранная платформа "Маркер" приступила к дежурству на космодроме Восточный. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Руководитель госкорпорации лично прибыл на космодром, где проходят работы по заправке и подготовке к полету ракеты-носителя "Союз-2.1.б" с 36 спутниками связи OneWeb.

В ходе визита на Восточный Рогозин оценил нового "сотрудника" и опубликовал в своем Twitter видеозапись, на которой "Маркер" проезжает по территории космодрома.

7 октября Дмитрий Рогозин рассказал о начале тестирования на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер". Уже создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные.

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