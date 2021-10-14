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Собянин оценил социально-экономическое развитие Москвы

20:03
  • четверг
  • 14 октября 2021

У города есть хорошая основа для экономического роста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр", что для столицы дефицит бюджета в 300 миллиардов носит технический характер, он покрывается многими факторами и будет в итоге покрыт без необходимости заимствования.
Сергей Собянин провел прием граждан

"В условиях пандемии можно было ожидать провального бюджета, но по большинству показателей город перекрыл даже показатели 2019 года. Есть отрасли, как общественное питание, там ситуация похуже. Большинство других отраслей перекрыло показатели 2019 года. Это дает хорошую основу, чтобы планировать. Город будет дальше развиваться, и все программы, которые мы обещали, будут выполняться", - сказал мэр.

По словам Собянина, и город, и граждане должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Ранее в октябре правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно тексту, доходы города в 2022 году превысят 3,261 триллиона рублей, расходы составят более 3,633 триллиона рублей.

Как уточнили в мэрии, показатели свидетельствуют о возвращении городской экономики и бюджетных параметров на "докризисную траекторию устойчивого роста".

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