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Собянин назвал темы, которые волнуют москвичей

20:13
  • четверг
  • 14 октября 2021

Жителей столицы интересуют конкретные вопросы

"Здравоохранение, транспорт, экология, культура, спорт. То, чем мы занимаемся каждый день. Человека волнует его конкретная больница или поликлиника, центр соцзащиты, доходы и пособия, дети. Это всегда конкретные вещи", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".
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По его словам, власти стараются не забывать о тех темах, которые избиратели обсуждали с кандидатами во время избирательной кампании.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Думу. Согласно результатам, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" — 27, ЛДПР - 21 и "Новые люди" - 13.

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