Собянин назвал темы, которые волнуют москвичей

Жителей столицы интересуют конкретные вопросы

"Здравоохранение, транспорт, экология, культура, спорт. То, чем мы занимаемся каждый день. Человека волнует его конкретная больница или поликлиника, центр соцзащиты, доходы и пособия, дети. Это всегда конкретные вещи", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

По его словам, власти стараются не забывать о тех темах, которые избиратели обсуждали с кандидатами во время избирательной кампании.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Думу. Согласно результатам, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" — 27, ЛДПР - 21 и "Новые люди" - 13.

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