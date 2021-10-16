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В Челябинске зоологи спасли маленькую медведицу

12:45
  • суббота
  • 16 октября 2021

Её выхаживают волонтёры

В Челябинской области сотрудники национального парка Зюраткуль спасли от гибели полугодовалую медведицу. Обессиленной и с многочисленными травмами её подобрали на обочине дороги и передали в зооприют. Ветеринары смогли выходить животное и уже думают о его дальнейшей судьбе.
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Для маленькой медведицы волонтёры готовят изысканные блюда, чтобы хоть так подсластить все пережитые тяготы. Девочке около полугода, и в этом возрасте она должна весить килограммов 50, а по факту – лишь 10. Все потому что мишка – сирота, добывать пищу в дикой природе не обучен.

Вполне вероятно, маму застрелили в одном из охотничьих хозяйств в соседней Башкирии. И маленький косолапый инстинктивно бежал, брёл, а под конец просто полз подальше от опасности. Зверя обнаружили сотрудники национального парка Зюраткуль в Челябинской области. Поймали и передали в зооприют, сообщает "ТВ Центр".

У зверя переломаны молочные клыки. А на спине глубокие рваные раны. Их промыли и обработали. Теперь наблюдают за животным. И каждый день делают уколы общеукрепляющими препаратами, антибиотиками и витаминами. 

На процедурном столе мишка от страха норовит укусить. Ассистента ветеринара спасают специальные перчатки. Но всё это - позитивные симптомы, значит, силы укрепляются. Сразу после процедур – обед. Сегодня впервые медвежонку приготовили рыбный фарш.

После окончательного выздоровления специалисты решат, сможет ли медведица вернуться в дикую природу. А пока – санаторный режим.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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