16 человек погибли от отравления метанолом в Екатеринбурге

Задержан производитель поддельного алкоголя

16 человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом. Это второе массовое отравление поддельным алкоголем в России за последний месяц.

Ранее 35 жителей Оренбургской области умерли и несколько десятков попали в больницы после употребления спиртных напитков с метанолом.

В Екатеринбурге незаконный розлив происходил на Ботаническом рынке, сообщил ТАСС координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Задержан предприниматель, который организовал производство смертельного алкоголя.

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