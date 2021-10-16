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16 человек погибли от отравления метанолом в Екатеринбурге

17:22
  • суббота
  • 16 октября 2021

Задержан производитель поддельного алкоголя

16 человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом. Это второе массовое отравление поддельным алкоголем в России за последний месяц.
Число насмерть отравившихся алкоголем в Оренбуржье выросло до 35

Ранее 35 жителей Оренбургской области умерли и  несколько десятков попали в больницы после употребления спиртных напитков с метанолом.

В Екатеринбурге незаконный розлив происходил на Ботаническом рынке, сообщил ТАСС координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Задержан предприниматель, который организовал производство смертельного алкоголя. 

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