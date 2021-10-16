16 человек погибли от отравления метанолом в Екатеринбурге

Задержан производитель поддельного алкоголя
16 человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом. Это второе массовое отравление поддельным алкоголем в России за последний месяц.
Ранее 35 жителей Оренбургской области умерли и несколько десятков попали в больницы после употребления спиртных напитков с метанолом.
В Екатеринбурге незаконный розлив происходил на Ботаническом рынке, сообщил ТАСС координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев.
Задержан предприниматель, который организовал производство смертельного алкоголя.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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