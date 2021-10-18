ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые правила подключения домов к газу начали действовать в России

08:25
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Новые правила учитывают особенности социальной газификации

В России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Согласно постановлению правительства, новые правила учитывают особенности социальной газификации.
Путин подписал закон о бесплатном подведении газа до участка

Ряд документов, подписанных главой кабмина Михаилом Мишустиным в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, содержит положения о том, что догазификация возможна только в населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Сроки подведения газа зависят от удаленности домовладений от газораспределительной инфраструктуры. В отдельных случаях сроки будут определяться в индивидуальном порядке.

Чтобы подключить участок к газораспределительным сетям, нужно направить оператору газификации заявку через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации. К заявке следует приложить комплект документов: ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности. В отдельных случаях требуется расчет часового расхода газа и копия документации о планировке территории, сообщается на официальном сайте российского правительства.

В июле 2021 года правительство поддержало предложение "Единой России" компенсировать расходы гражданам, которые оплатили подведение газа к своим домам до начала работы президентской программы социальной газификации. Что касается самой программы, то первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030-го.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.