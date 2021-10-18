Новые правила подключения домов к газу начали действовать в России

Новые правила учитывают особенности социальной газификации

В России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Согласно постановлению правительства, новые правила учитывают особенности социальной газификации.

Ряд документов, подписанных главой кабмина Михаилом Мишустиным в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, содержит положения о том, что догазификация возможна только в населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Сроки подведения газа зависят от удаленности домовладений от газораспределительной инфраструктуры. В отдельных случаях сроки будут определяться в индивидуальном порядке.

Чтобы подключить участок к газораспределительным сетям, нужно направить оператору газификации заявку через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации. К заявке следует приложить комплект документов: ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности. В отдельных случаях требуется расчет часового расхода газа и копия документации о планировке территории, сообщается на официальном сайте российского правительства.

В июле 2021 года правительство поддержало предложение "Единой России" компенсировать расходы гражданам, которые оплатили подведение газа к своим домам до начала работы президентской программы социальной газификации. Что касается самой программы, то первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030-го.

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