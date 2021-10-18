Минэкономразвития: восстановление экономики исчерпало себя

Ведомство оценивает рост ВВП в текущем году в 4,2%

Процесс восстановления экономики России в 2021 году исчерпал себя. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

По словам представителя правительства, экономика вышла на свою траекторию, а эпидемиологическая ситуация ухудшилась, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в 2021 году на более высокие темпы экономического роста.

С учетом развития ситуации Минэкономразвития оценивает рост ВВП в текущем году в 4,2%, хотя в августе при составлении прогноза озвучивались более высокие цифры, цитирует Решетникова РИА Новости.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что по итогам 2021 года реальные располагаемые доходы россиян вырастут не на 3%, а на 2,5%. В ведомстве пояснили, что рост будет обеспечен увеличением трудовых доходов граждан. Это касается как повышения реальных зарплат, так и восстановления численности занятых.

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