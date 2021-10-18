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Восемь человек арестованы за подделку COVID-сертификатов в Подмосковье

13:02
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Услугами обвиняемых воспользовались не менее 61 человека

В рамках расследования уголовного дела о подделке сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции арестованы восемь человек. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в подмосковном главке Следственного комитета России.
Более 700 поддельных сертификатов о вакцинации изъяли в Москве

Как уточнила старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий, арестованные обвиняются во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учета и подделке сертификатов о вакцинации от СOVID-19. Также арестованным вменяют получение взятки в крупном размере.

По предварительным данным, услугами обвиняемых воспользовались не менее 61 человека.

В рамках расследования проведены осмотры места происшествия, осуществлено не менее 19 обысков и более 20 допросов, сообщает РИА Новости.

В прокуратуре Москвы ранее рассказали, какая ответственность грозит людям, приобретающим поддельные сертификаты о вакцинации.

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