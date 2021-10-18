Восемь человек арестованы за подделку COVID-сертификатов в Подмосковье

Услугами обвиняемых воспользовались не менее 61 человека
В рамках расследования уголовного дела о подделке сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции арестованы восемь человек. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в подмосковном главке Следственного комитета России.
Как уточнила старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий, арестованные обвиняются во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учета и подделке сертификатов о вакцинации от СOVID-19. Также арестованным вменяют получение взятки в крупном размере.
По предварительным данным, услугами обвиняемых воспользовались не менее 61 человека.
В рамках расследования проведены осмотры места происшествия, осуществлено не менее 19 обысков и более 20 допросов, сообщает РИА Новости.
В прокуратуре Москвы ранее рассказали, какая ответственность грозит людям, приобретающим поддельные сертификаты о вакцинации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram