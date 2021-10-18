Россия приостановит работу представительства при НАТО

Наряду с этим прекращается деятельность информбюро альянса в Москве

Власти России приняли решение приостановить работу постоянного представительства при НАТО. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат уточнил, что постпредство России в Брюсселе закроется 1 ноября. Наряду с этим прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

Лавров подчеркнул, что это решение принято в ответ на высылку российских дипломатов, о чем Москва проинформировала Североатлантический альянс, сообщает ТАСС.

6 октября стало известно, что восемь российских дипломатов лишены аккредитации при НАТО, позиции еще двух сотрудников сокращены. Таким образом, постоянное представительство России при альянсе в Брюсселе сократилось с 20 до 10 человек.

Российская сторона анонсировала ответ на действия НАТО по сокращению численности представительства России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока говорить о сотрудничестве с НАТО не приходится, поскольку контрагенты альянса сужают возможности для диалога.

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