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В Дамаске подорвался автобус

09:55
  • среда
  • 20 октября 2021

Погибли 13 человек

На двух заложенных у Президентского моста в Дамаске минах подорвался автобус, передает агентство SANA.
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Жертвами взрыва стали 13 сирийских военнослужащих. Еще три человека пострадали.

В правоохранительных органах сообщили, что террористы привели в действие два взрывных устройства.

"Противники Сирии хотят послать сигнал о том, что в столице действуют ячейки террористов и ситуация там нестабильна. Это сделано с целью воспрепятствовать возобновлению работы иностранных посольств в Дамаске и налаживанию связей с арабскими государствами", - отметил в беседе с телеканалом Al-Mayadeen эксперт Хусам Шуэйеб.

Саперы обезвредили еще одно заложенное поблизости взрывное устройство.

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