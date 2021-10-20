В Дамаске подорвался автобус

Погибли 13 человек
На двух заложенных у Президентского моста в Дамаске минах подорвался автобус, передает агентство SANA.
Жертвами взрыва стали 13 сирийских военнослужащих. Еще три человека пострадали.
В правоохранительных органах сообщили, что террористы привели в действие два взрывных устройства.
"Противники Сирии хотят послать сигнал о том, что в столице действуют ячейки террористов и ситуация там нестабильна. Это сделано с целью воспрепятствовать возобновлению работы иностранных посольств в Дамаске и налаживанию связей с арабскими государствами", - отметил в беседе с телеканалом Al-Mayadeen эксперт Хусам Шуэйеб.
Саперы обезвредили еще одно заложенное поблизости взрывное устройство.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram