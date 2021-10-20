В Дамаске подорвался автобус

Погибли 13 человек

На двух заложенных у Президентского моста в Дамаске минах подорвался автобус, передает агентство SANA.

Жертвами взрыва стали 13 сирийских военнослужащих. Еще три человека пострадали.

В правоохранительных органах сообщили, что террористы привели в действие два взрывных устройства.

"Противники Сирии хотят послать сигнал о том, что в столице действуют ячейки террористов и ситуация там нестабильна. Это сделано с целью воспрепятствовать возобновлению работы иностранных посольств в Дамаске и налаживанию связей с арабскими государствами", - отметил в беседе с телеканалом Al-Mayadeen эксперт Хусам Шуэйеб.

Саперы обезвредили еще одно заложенное поблизости взрывное устройство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram