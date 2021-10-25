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Путин затребовал отчет по оплачиваемым выходным для вакцинации от COVID-19

11:47
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Губернаторам предписано представить доклад 15 ноября

Губернаторам регионов совместно с руководителями организаций и предприятий рекомендовано обеспечить выходные сотрудникам для вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин.
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По итогам совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19 президент рекомендовал обеспечить освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции.

Наряду с этим Путин поручил обеспечить наращивание темпов вакцинации населения против гриппа, обратив особое внимание на лиц, привитых против коронавирусной инфекции и переболевших данным заболеванием, а также детей.

Ответственными за исполнение данного поручения назначены губернаторы регионов. Об исполнении надлежит доложить 15 ноября 2021 года, затем доклады следует представлять ежемесячно, сообщается на официальном сайте Кремля.

С предложением к работодателям обеспечить сотрудникам два оплачиваемых выходных для прохождения вакцинации от COVID-19 выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал данную инициативу.

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