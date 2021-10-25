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Стало известно о пострадавших при взрыве в Набережных Челнах

18:27
  • понедельник
  • 25 октября 2021

В жилом доме взорвался бытовой газ

При взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах пострадали четыре человека, пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Названы версии взрыва на рязанском заводе

Уточняется, что инцидент произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома.

"Спасены и переданы медикам четверо пострадавших", - сообщил собеседник агентства.

Из здания эвакуировали 32 человека. Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Как пишут СМИ, под завалами могут находиться до трех человек.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:40): согласно последним данным, пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка. На месте работают 90 человек и 35 единиц техники, возбуждено уголовное дело о небезопасных работах или услугах.

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