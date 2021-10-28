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ФСБ предотвратила теракт в Мурманской области

10:07
  • четверг
  • 28 октября 2021

Террорист ликвидирован при задержании

Сотрудники спецслужб в Мурманской области ликвидировали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который планировал теракты. Об этом в четверг, 28 октября, рассказали в Федеральной службе безопасности.
ФСБ ликвидировала группу террористов во Владимирской области

Житель Кандалакши являлся активным сторонником ИГ, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона.

Когда подозреваемый доставал самодельную бомбу из тайника на окраине города, его попытались задержать, однако мужчина начал отстреливаться. В итоге его ликвидировали ответным огнем. Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.

На месте происшествия и по месту жительства террориста изъяли готовую к применению бомбу, компоненты для еще одного взрывного устройства, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, а также средства конспиративной связи, сообщает РИА Новости.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае. Террорист планировал напасть на объект транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства.

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