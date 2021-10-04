В Москве и области задержали главарей ячейки террористов

У них изъяли пропагандистские материал

В Московском регионе пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Задержаны два главаря и шесть ее активных участников", - сказано в сообщении.

Уточняется, что члены ячейки вели антиконституционную деятельность, планировали свержение действующей власти насильственным путем. Они также распространяли террористическую идеологию среди жителей столичного региона.

Изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

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