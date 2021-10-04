ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве и области задержали главарей ячейки террористов

10:06
  • понедельник
  • 04 октября 2021

У них изъяли пропагандистские материал

В Московском регионе пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
ФСБ задержала почти 50 подпольных оружейников

"Задержаны два главаря и шесть ее активных участников", - сказано в сообщении.

Уточняется, что члены ячейки вели антиконституционную деятельность, планировали свержение действующей власти насильственным путем. Они также распространяли террористическую идеологию среди жителей столичного региона.

Изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.