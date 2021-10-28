Подозреваемый в убийстве семьи банкира покончил с собой в СИЗО

Сегодня его должны были этапировать в Москву

Сознавшийся в убийстве бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи покончил с собой в белорусском СИЗО.

Андрея Скрипкина задержали накануне на территории Белоруссии. По данным телеканала РЕН, задержанного должны были этапировать в Москву сегодня, 28 октября. Однако Скрипкин свел счеты с жизнью.

Тела 57-летнего бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их 8-летнего сына обнаружили 26 октября в Москве в квартире на Мосфильмовской улице. Известно, что экс-банкир накопил долг в два миллиарда рублей и был судим за растрату.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек. Точные причины смерти будут известны после результатов экспертиз.

UPD (11:00 мск): посольство России в Белоруссии проверяет сообщения о суициде Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве Яхонтовых.

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