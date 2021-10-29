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Песков прокомментировал тему вакцинации детей от COVID-19

13:25
  • пятница
  • 29 октября 2021

Представитель Кремля переадресовал этот вопрос специалистам

Решение о вакцинации детей от коронавирусной инфекции должны принимать эксперты в данной области. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Названы побочные эффекты российской детской вакцины от коронавируса

Представитель главы государства подчеркнул, что выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов должны специалисты.

Данный вопрос не является прерогативой Кремля, цитирует Пескова РИА Новости.

В Москве ранее подвели итоги первого этапа испытаний детской вакцины от COVID-19. Исследование подтвердило эффективность и безопасность препарата. Ведется подготовка ко второму этапу испытаний.

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