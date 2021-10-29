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Салону массажных кресел в Москве грозит закрытие из-за несоблюдения COVID-мер

17:22
  • пятница
  • 29 октября 2021

Магазин продолжил работу вопреки предписанию мэр Сергея Собянина

Салону массажных кресел Yamaguchi, который находится на территории бизнес-квартала "Москва-Сити", грозит закрытие из-за нарушения режима нерабочих дней. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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В ходе проверки оказалось, что магазин работает вопреки указу мэра Москвы Сергея Собянина. Администрацией заведения не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований.

За перечисленные нарушения юрлицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Ранее Сергей Собянин объявил в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В указанный период в столице приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

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