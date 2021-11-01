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Молдавия осталась довольна новым газовым контрактом с Россией

09:15
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставки газа еще на пять лет

Газовый кризис в Молдавии преодолен благодаря подписанию контракта с "Газпромом". Об этом заявила глава государства Майя Санду.
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Санду выразила удовлетворение согласованием и подписанием соглашения. Она отметила, что в стране придется повысить тарифы на газ, однако не столько значительно, как пришлось бы в случае закупки голубого топлива по рыночной цене.

Главными вопросами, которые препятствовали подписанию договора, президент Молдавии назвала цену на газ и задолженность государства перед "Газпромом". По поводу долгов было принято решение о проведении аудита, после которого продолжится разговор про реструктуризацию долгов "Молдовагаза".

Также подписан протокол, в котором отражена газовая повестка отношений Молдовы и России. В документе, в частности, закреплено проведение заседания межправительственной комиссии по газовым вопросам, рассказала Санду в интервью "Коммерсанту".

30 октября стало известно, что Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставки газа еще на пять лет. Кроме того, Молдавия согласилась выплатить долг в 700 миллионов долларов.

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