"Вопрос закрыт": Лавров прокомментировал отношения России и НАТО

НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии

Североатлантический альянс постоянно пытался учить Москву жить на заседания Совета Россия — НАТО, когда они проводились. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что "каждый раз прося провести Совет для обсуждения Украины", организация "хотела только научить нас жить".

Теперь этот "вопрос закрыт", если возникнет необходимость каких-либо контактов, НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии, цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее в НАТО отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе. Россия в ответ приостановила работу военной миссии связи НАТО в Москве. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "просто не нужен диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает".

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