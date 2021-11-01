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"Вопрос закрыт": Лавров прокомментировал отношения России и НАТО

10:46
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии

Североатлантический альянс постоянно пытался учить Москву жить на заседания Совета Россия — НАТО, когда они проводились. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Глава МИД отметил, что "каждый раз прося провести Совет для обсуждения Украины", организация "хотела только научить нас жить".

Теперь этот "вопрос закрыт", если возникнет необходимость каких-либо контактов, НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии, цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее в НАТО отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе. Россия в ответ приостановила работу военной миссии связи НАТО в Москве. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "просто не нужен диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает".

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