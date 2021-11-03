Lancet: "Спутник Лайт" вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ

Исследование подтвердило не только высокую эффективность препарата, но и его безопасность

Российская однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. Это следует из публикации НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet.

Исследование подтвердило не только высокую эффективность препарата, но и его безопасность. Большинство побочных эффектов, зафиксированных во время исследования были легкими или умеренными, серьезных нежелательных побочных эффектов выявлено не было.

При этом вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах, сообщается на официальном сайте Российского фонда прямых инвестиций, который является спонсором исследования.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России профессор Владимир Чуланов рассказал, что первичную вакцинацию рекомендуется проводить двухкомпонентными препаратами. С этой точки зрения однофазный "Спутник Лайт" лучше применять для ревакцинации либо вакцинации людей, ранее переболевших коронавирусом.

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