Врач объяснил необходимость теста на вакцинацию

Задача теста не в том, чтобы дискредитировать вакцину

Тест для подтверждения, действительно ли человек был привит вакциной "Спутник V", нужен для подтверждения эффективности препарата. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт подчеркнул, что задача теста не в том, чтобы "дискредитировать вакцину и показать, что в больницах те, кто якобы привились и все равно находятся в тяжелом состоянии, на самом деле не привиты". Тест нужен, чтобы показать, что вакцина работает и что есть люди, кто покупают сертификаты о вакцинации.

Тимаков также рассказал, что протоколы лечения коронавируса у привитых и невакцинированных сильно не отличаются, при этом к лечению тех, кто не сделал прививку, проявляют больше настороженности.

Эксперт напомнил, что исследования подтверждают: люди, прошедшие вакцинацию, если и заражаются коронавирусом, переносят заболевание легче, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Как уточнил специалист, маркером успешно проведенной прививки "Спутником V" или "Спутником Лайт" является наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. У человека он встречается крайне редко.

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