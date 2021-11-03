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Песков опроверг продление режима нерабочих дней

12:46
  • среда
  • 03 ноября 2021

На федеральном уровне такое решение не принималось

В России на федеральном уровне не принимали решение о продлении режима нерабочих дней. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Президент России Владимир Путин на текущей неделе не планирует проводить с правительством совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией и какие-либо другие специальные мерпоприятия, рассказал Песков.

Правительство активно работает в сфере борьбы с COVID-19, правительственный штаб и координационный совет заседают регулярно, потом их скоординированное и синхронизированное мнение докладывается президенту, отметил его пресс-секретарь.

Представитель Кремля также подчеркнул, что при оценке показателей ситуации с коронавирусом следует ориентироваться на официальные данные — информацию оперативного штаба и Росстата, а не на газетные публикации, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме рассказали, что принятие решения о продлении или прекращении режима нерабочих дней должно основываться на данных о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией.

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