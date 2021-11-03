В Челябинской области нерабочие дни продлили до 12 ноября

Сохранится ряд ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией

Власти Челябинской области приняли решение продлить период нерабочих дней в регионе до 12 ноября включительно.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, по решению оперативного штаба, в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы.

В этот период общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим.

Вузам также рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.

Для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров необходимы QR-коды о прохождении вакцинации, сообщается на официальном сайте правительства Челябинской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 ноября заявил, что на общефедеральном уровне решения о продлении режима нерабочих дней не принимались.

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