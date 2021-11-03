Роспотребнадзор предложил увеличить охват населения тестированием на COVID-19

Это будет способствовать быстрому выявлению заболевания
Роспотребнадзор предлагает увеличить охват населения тестированием на коронавирус с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения среднесуточно за неделю. Проект ведомственного постановления подписала главный санитарный врач России Анна Попова.
В ведомстве отмечают, что это будет способствовать быстрому выявлению заболевания и недопущению его дальнейшего распространения на территории страны.
Тестирование можно проводить любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в мире и в России остается нестабильной, сообщается на официальном сайте ведомства.
Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавирусной инфекции. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram