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В России зафиксировано 39165 новых случаев коронавируса

11:08
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

Продлён запрет на проведение массовых мероприятий в школах

За сутки в России зафиксировано 39 165 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 8 795 095 человек с COVID-19, умерло 246 814 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 4 975 больных, всего в столице 1 861 624 инфицированных, скончались 32 015 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах. Постановление о продлении действия обязательных санитарных правил для школ подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова. Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

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