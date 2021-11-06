Коллективный иммунитет к COVID-19 в России приближается к 50%

Продолжается массовая вакцинация

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг в России 48%, сообщается на портале стопкоронавирус.ру. Окончание пандемии в стране зависит от наращивания темпов вакцинации, напомнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Тем временем санитарные меры усилили ещё в нескольких российских регионах. В Приморье ввели QR-коды для посещения парикмахерских и в гостиницах.

В Удмуртии в силе останется запрет на работу театров, кино, фудкортов и детских игровых комнат. В Башкирии до 14 ноября продлили школьные каникулы, сообщает "ТВ Центр".

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