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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России приближается к 50%

10:29
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Продолжается массовая вакцинация

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг в России 48%, сообщается на портале стопкоронавирус.ру. Окончание пандемии в стране зависит от наращивания темпов вакцинации, напомнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Тем временем санитарные меры усилили ещё в нескольких российских регионах. В Приморье ввели QR-коды для посещения парикмахерских и в гостиницах.

В Удмуртии в силе останется запрет на работу театров, кино, фудкортов и детских игровых комнат. В Башкирии до 14 ноября продлили школьные каникулы, сообщает "ТВ Центр".

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