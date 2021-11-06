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Опубликованы кадры разрушительного наводнения на Балканах

13:21
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Затоплены целые города

Наводнения, оползни и масштабные разрушения: стихийное бедствие на Балканах. В Боснии и Герцеговине ушли под воду целые города. Затоплены дома, дороги и заводы. Не работают школы и детские сады. Объявлена эвакуация. Сильные дожди обрушились и на Сербию, в Белграде - транспортный коллапс.
Девять человек погибли в результате наводнения в Нью-Йорке

Мощный грязевой поток водопадом льёт с пешеходного моста. Мимо проплывают мусорные баки, мебель, торговые тележки - всё, что вода смыла с улиц. Автотранспорт теперь бесполезен. Тут и там - брошенные машины, затопленные по самую крышу. Над поверхностью видны только антенны.

Сильные дожди не прекращаются уже несколько дней. Вода в реках поднялась до рекордных отметок. Затоплены целые города и сёла в окрестностях боснийской столицы. Почти нигде нет электричества. Прекратил работу завод, на котором производили кислород для пациентов с коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

Часть населённых пунктов отрезана: подъездные пути затоплены или засыпаны камнями, ливни спровоцировали сход оползней. Объявлена массовая эвакуация. Спасатели работают круглосуточно, вывозят людей единственным доступным способом - на лодках.

В соседней Сербии ситуация немногим лучше. В Белграде нарушено движение транспорта. Автомобили стоят в многокилометровых пробках, а троллейбусы не ходят. Прогнозы синоптиков неутешительны: дожди не прекратятся до воскресенья. Власти балканских стран боятся повторения разрушительного наводнения семилетней давности. Тогда в регионе погибли почти 50 человек. Сотни тысяч остались без крыши над головой.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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Наводнение в Боснии и Герцеговине
Наводнение в Боснии и Герцеговине
Наводнение в Боснии и Герцеговине
Наводнение в Боснии и Герцеговине
Наводнение в Боснии и Герцеговине
Наводнение в Боснии и Герцеговине
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