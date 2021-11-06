Собянин: ОЭЗ "Технополис "Москва" - флагман новой московской промышленности

В столице активно развивается новая индустриализация

В Москве активно развивается новая индустриализация. В 2017-2020 годах объёмы производства в обрабатывающих отраслях увеличились на треть. За первые восемь месяцев этого года промышленное производство выросло еще на 25%, написал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Он рассказал о флагмане новой московской индустриализации - технополисе "Москва". Эта особая экономическая зона была создана в 2006 году, но активно проект начал развиваться после 2016 года. В составе технополиса - пять производственных площадок: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде.

На них работают 88 компаний, создавших более восьми тысяч рабочих мест для инженеров и других высококвалифицированных профессионалов.

По факту в тройке лидеров - предприятия микроэлектроники, информационных технологий, фармацевтики и медицинской промышленности.

Собянин отметил, что в первом полугодии 2021 года на площадках технополиса произведено продукции на 10,2 миллиарда рублей, что в два раза больше доковидного первого полугодия 2019 года.

Город будет и дальше развивать технополис "Москва". В 2022 году появится ещё одна производственная площадка - "Руднево".

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