В России завершаются испытания детской вакцины от коронавируса

Она скоро выйдет в гражданский оборот

Коронавирус стал чаще поражать детей и подростков. В последнее время медики фиксируют рост заболеваемости среди совсем юного населения. В Рязанской области под наблюдением врачей с диагнозом COVID-19 находятся более трёх тысяч маленьких пациентов.

Им тоже необходима защита. Совсем скоро в гражданский оборот может выйти специальная детская вакцина, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас завершается экспертиза новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что она будет доступна. Идёт большое количество обращений в связи с ростом заболеваемости. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины "Спутник V", которая доказала, что она безопасна и эффективна", - отметил глава Минздрава. Он побывал сегодня в Рязанской области.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в России, действующих и отменённых ограничениях - Александра Сергомасова (смотрите видео).

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