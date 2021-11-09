Организатор террористической ячейки в Москве получил 21 год колонии

Приговор Хушкадаму Солихову вступил в законную силу

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор Хушкадаму Солихову, осужденному за создание ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Как рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, Второй Западный окружной военный суд приговорил Солихова к 21 году колонии. Поскольку апелляция была отклонена, приговор вступил в законную силу.

По данным следствия, Солихов организовал законспирированную ячейку для совершения террористических актов в Москве. Деятельность ячейки была пресечена в 2016 году, ее члены арестованы и осуждены к длительным срокам лишения свободы.

В октябре 2020 года был задержан сам Солихов. В ходе следствия вина фигуранта в инкриминируемых преступлениях полностью доказана, осужденный дал признательные показания.

Во время следствия у членов ячейки изъяли большое количество автоматического оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства. Оружие и бомбы, приобретенные по указанию главаря, террористы намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов, рассказали в ФСБ "Интерфаксу".

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