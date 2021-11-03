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В Астрахани задержали члена банды Басаева

08:24
  • среда
  • 03 ноября 2021

Он сбежал из психбольницы

В одном из кафе Астрахани задержали совершившего побег из психбольницы члена банды Шамиля Басаева, передает МВД Медиа.
Силовики отчитались о задержании членов банды Басаева

"Второго ноября в Астрахани задержан <...> Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября", - сказано в сообщении.

Уточняется, что задержание провели в кафе в Трусовском районе областного центра. О том, что замечен похожий на разыскиваемого человек, сообщили посетители заведения.

Операцию проводила астраханская полиция совместно с сотрудниками региональных Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

Басаев организовал ряд резонансных терактов на территории России, был объявлен властями страны террористом № 1. Ликвидирован спецслужбами в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.

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