В Астрахани задержали члена банды Басаева

Он сбежал из психбольницы

В одном из кафе Астрахани задержали совершившего побег из психбольницы члена банды Шамиля Басаева, передает МВД Медиа.

"Второго ноября в Астрахани задержан <...> Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября", - сказано в сообщении.

Уточняется, что задержание провели в кафе в Трусовском районе областного центра. О том, что замечен похожий на разыскиваемого человек, сообщили посетители заведения.

Операцию проводила астраханская полиция совместно с сотрудниками региональных Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

Басаев организовал ряд резонансных терактов на территории России, был объявлен властями страны террористом № 1. Ликвидирован спецслужбами в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.

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