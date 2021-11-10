Фермеры, учителя и торговцы овладели навыками боя в Сирии

Людям важно уметь защищать родину от террористов

Учения на границе Идлибской зоны деэскалации в Сирии прошли всего в паре километров от линии фронта. Отрабатывались навыки ведения боя в городе и на открытой местности. Бок о бок с солдатами сирийской армии сражались добровольцы - вчерашние фермеры, учителя, торговцы, вставшие на защиту родины от террористов.

Боевая готовность в провинции Идлиб на самом высоком уровне и это жизненная необходимость, передает "ТВ Центр".

"Мы все время в боевой готовности. Это значит, что врасплох нас не застанут, мы готовы отразить нападение в любой момент. Мы выполняем задачи по восстановлению мирной жизни на территории Сирии. Наша цель – освободить страну от незаконных вооруженных формирований и в дальнейшем, от оккупантов, - объяснил командир танкодрома Усама Муххамад.

Вместо хлебопечи - автомат Калашникова, вместо токарного станка - гранатомет. Бок о бок с кадровыми сирийскими военными уже не один год сражаются добровольцы из числа простых сирийцев. Водители, торговцы и учителя, сегодня у всех одно призвание - защита родины от боевиков.

На военный лад перековались не только люди, но и техника. Эти машины в мирные годы возили муку, овощи и повседневные товары. Теперь - это грозное оружие, наподобие легендарных тачанок. Вместо коней - сотни лошадиных сил под капотом, вместо пулемета Максим - зенитная установка или даже легкая пушка. Боевые действия в пустыне сегодня требуют мобильности и огневой мощи. Но эти солдаты, как никто понимают: война рано или поздно закончится, и они снова вернутся к своим мирным профессиям.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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