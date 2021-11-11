ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве сформировался первый в сезоне снежный покров

11:20
  • четверг
  • 11 ноября 2021

До конца недели выпавший снег может растаять

В Москве в четверг, 11 ноября, сформировался первый в текущем сезоне снежный покров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москва пережила самую холодную ночь с начала осени

Синоптик подтвердил, что "зима заглянула в столичный регион". Высота снежного покрова на метеостанциях ВДНХ и в Тушино составила один сантиметр, на метеостанции в Балчуге – три сантиметра.

В Московской области больше всего снега выпало в Наро-Фоминске и Волоколамске – два сантиметра.

Тишковец уточнил, что из-за оттепели и осадков в смешанной фазе выпавший снег до конца недели может растаять, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время Москву, по прогнозам синоптиков, окатит ледяным дождем. Атмосферный фронт принес в столичный регион не только осадки, но и гололед.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Снег в Москве
Снег в Москве
Снег в Москве
Снег в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.