В Москве сформировался первый в сезоне снежный покров

До конца недели выпавший снег может растаять
В Москве в четверг, 11 ноября, сформировался первый в текущем сезоне снежный покров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик подтвердил, что "зима заглянула в столичный регион". Высота снежного покрова на метеостанциях ВДНХ и в Тушино составила один сантиметр, на метеостанции в Балчуге – три сантиметра.
В Московской области больше всего снега выпало в Наро-Фоминске и Волоколамске – два сантиметра.
Тишковец уточнил, что из-за оттепели и осадков в смешанной фазе выпавший снег до конца недели может растаять, сообщает РИА Новости.
В ближайшее время Москву, по прогнозам синоптиков, окатит ледяным дождем. Атмосферный фронт принес в столичный регион не только осадки, но и гололед.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram