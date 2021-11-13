39-летняя Бритни Спирс освободилась от навязчивой опеки отца

Завершилось самое громкое судебное дело этого года

Суд Лос-Анджелеса прекратил опекунство отца над 39-летней певицей Бритни Спирс, которое продолжалось 14 лет. Так завершилось одно из самых громких разбирательств этого года. Фанаты с ликованием встретили эту новость.

Теперь Бритни сможет полностью распоряжаться своими финансами и самостоятельно решать любые вопросы. Ранее её жизнь жёстко контролировал отец. Джейми не позволял дочери тратить средства, запрещал ей выходить замуж и рожать детей, сообщает "ТВ Центр".

По словам звезды, принудительное лечение подорвало её здоровье. После поднявшегося скандала Джейми Спирс сам отказался от опеки над дочерью. Теперь поклонники требуют, чтобы его привлекли к уголовной ответственности за издевательства.

Сама принцесса поп-музыки назвала этот день лучшим в жизни. А немногим ранее Бритни приняла предложение руки и сердца от бойфренда Сэма Асгари, а ещё она готова снова подняться на музыкальный Олимп.

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