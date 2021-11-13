ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

39-летняя Бритни Спирс освободилась от навязчивой опеки отца

10:28
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Завершилось самое громкое судебное дело этого года

Суд Лос-Анджелеса прекратил опекунство отца над 39-летней певицей Бритни Спирс, которое продолжалось 14 лет. Так завершилось одно из самых громких разбирательств этого года. Фанаты с ликованием встретили эту новость.
Отец Бритни Спирс озвучил сумму за отказ от опеки над певицей

Теперь Бритни сможет полностью распоряжаться своими финансами и самостоятельно решать любые вопросы. Ранее её жизнь жёстко контролировал отец. Джейми не позволял дочери тратить средства, запрещал ей выходить замуж и рожать детей, сообщает "ТВ Центр".

По словам звезды, принудительное лечение подорвало её здоровье. После поднявшегося скандала Джейми Спирс сам отказался от опеки над дочерью. Теперь поклонники требуют, чтобы его привлекли к уголовной ответственности за издевательства.

Сама принцесса поп-музыки назвала этот день лучшим в жизни. А немногим ранее Бритни приняла предложение руки и сердца от бойфренда Сэма Асгари, а ещё она готова снова подняться на музыкальный Олимп.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Бритни Спирс
Бритни Спирс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.