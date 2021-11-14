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Хакеры взломали почту самой секретной службы США

10:48
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

Злоумышленники разослали от имени ФБР 100 тысяч писем

ФБР признало, что хакерам удалось взломать электронную почту и разослать от имени ведомства не менее 100 тысяч фейковых писем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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В посланиях содержалось предупреждение о кибератаке. От имени Министерства внутренней безопасности США говорилось, что в электронные системы проник злоумышленник, сообщает "ТВ Центр".

Как отметили в ФБР, речь может идти о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи не содержащей государственных секретов информации.

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