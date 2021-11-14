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Лондон обвинил Москву в кризисе на польско-белорусской границе

12:40
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

Британия просит объявить бойкот "Северному потоку-2"

С очередным антироссийским выпадом выступил британский МИД. По мнению главы ведомства, на этот раз Москва виновата в кризисе с мигрантами на белорусско-польской границе. Несмотря на абсурдность подобного заявления, в Лондоне призывают усилить давление на нашу страну.
На границе Польши и Белоруссии замерзают беженцы

Тем временем в стихийном лагере беженцев ситуация с каждым днём всё хуже. Здесь остаются около двух тысяч человек. Спят на земле, согреваются кострами. Белорусская сторона организовала доставку гуманитарной помощи.

Белоруссия предложила разместить женщин и детей в санаториях. Но беженцы боятся разлучаться с семьями. Конечный пункт назначения всех этих людей - не Белоруссия, и даже не Польша.

В понедельник, 15 ноября ситуацию на белорусско-польской границе обсудят на совете министров иностранных дел ЕС. Минск за стол переговоров не приглашают. Поговорить с ним Запад пытается через Москву попутно обвиняя и нашу страну в миграционном кризисе.

Министр иностранных дел Британии настаивает: давление на Москву можно усилить. Например, противодействовать газопроводу "Северный поток-2". И это намерение выглядит более реальным, чем мнимая забота о беженцах.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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