Власти Польши призвали не давать России "дополнительные деньги" закупками газа

Польский премьер пообещал поднять эту тему с кандидатом в канцлеры Германии

Германии не следует обеспечивать Россию "дополнительными деньгами", закупая у нее газ. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политик призвал Германию остановить процедуры по запуску газопровода "Северный поток — 2", если она хочет "работать на мир". По мнению польского премьера, ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" связан с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Моравецкий пообещал поднять этот вопрос на встрече с кандидатом в канцлеры Германии и призвать его "не предоставлять Владимиру Путину дополнительные деньги за счет платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжить модернизацию" российской армии.

Глава правительства Польши также заявил в интервью газете Bild, что миграционный кризис на границе является продолжением стратегии Путина и Лукашенко по дестабилизации Запада, предназначенным для отвлечения "от новых военных атак, которые Путин готовит на Украине".

Ранее с аналогичными обвинениями в адрес России выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его утверждению, действия режима белорусского лидера Александра Лукашенко "угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".

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