В Москве стартовал новый этап транспортного проекта "Магистраль"

Город ждут масштабные преобразования

Жители центра и юга Москвы в субботу, 20 ноября сильно удивились. Привычные номера маршрутов автобусов (причём, всех сразу) стали другими. На юге, например, они все теперь начинаются на девятку.

Так в Москве постепенно запускают новую сеть наземного транспорта "Магистраль". И дело не только в цифрах. Меняется философия того, как всё организовано. В логике преобразований разбирался Илья Данильцев (смотрите видео).

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